«Бойтесь Аллаха». Темиров отреагировал на отстранение за допинг

«Бойтесь Аллаха». Темиров отреагировал на отстранение за допинг
Узбекистанский боец Рамазонбек Темиров отреагировал на отстранение от UFC за допинг.

«Разве может человек быть таким глупым? Недавно же я выложил результаты теста. Бойтесь Аллаха, прежде чем распространять такие новости», – написал Темиров в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что Темиров дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговой политики UFC.

У Темирова был выявлен триметазидин (TMZ) — препарат, применяемый при сердечной недостаточности и других кардиологических заболеваниях, относящийся к классу гормональных и метаболических модуляторов в списке запрещённых UFC ADP. TMZ запрещён в любое время в соответствии с правилами UFC ADP. Проба с наличием запрещённого вещества была взята у Темирова 12 июня 2025 года в Пхукете (Таиланд) во внесоревновательный период, а затем повторно 4 июля 2025 года – также в Пхукете.

