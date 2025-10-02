Скидки
Бокс/ММА Новости

Дэн Хукер отметил, что отличает дагестанских бойцов от остальных

Новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе Дэн Хукер поделился мнением о дагестанских спортсменах.

«Эти парни из Дагестана невероятно дипломатичны. Они играют лучше всех. Притворяются невежественными, когда хотят. К примеру, Анкалаев признал Карлоса Ульберга следующим законным претендентом. В целом дагестанские бойцы очень сдержанны в том, что относится к трэш-току», – сказал Хукер в эфире Sky Sports.

В общей сложности Хукер провёл 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел 12 поражений.

