«Одно из лучших решений в жизни». Джефф Монсон — об отказе от гражданства США

Российский боец Джефф Монсон высказался о решении отказаться от американского гражданства.

«В России я не смог бы делать то, что делаю, оставаясь гражданином США. Люди говорили бы: «Ты говоришь, что поддерживаешь Россию, а сам американец». Если ты действительно поддерживаешь Россию — нужно делать выбор, поддерживать наших солдат, поддерживать СВО. И я это делаю.

Мне очень больно от того, что я не могу увидеть своих троих старших детей в Америке. Я пытаюсь организовать встречу. Не получается поехать ни в Европу, ни в США — не могу получить визу. Так что, возможно, они приедут ко мне или мы встретимся в нейтральной стране, например, в Турции. Если говорить о том, жалею ли я, что отказался от гражданства США — абсолютно нет. Это одно из лучших решений в моей жизни», — приводит слова Монсона «Матч ТВ».