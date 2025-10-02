Скидки
«Иногда смотрю и не понимаю». Халил Раунтри высказался о Мерабе Двалишвили

«Иногда смотрю и не понимаю». Халил Раунтри высказался о Мерабе Двалишвили
Четвёртый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Халил Раунтри поделился впечатлениями о совместных тренировках с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили.

«Иногда я смотрю на Мераба и просто не понимаю, откуда у него берётся вся эта энергия. Казалось бы, только недавно я видел, как он провёл шесть раундов, и затем он делает ещё шесть и при этом продолжает выполнять большой объём работы. Этот парень — огромный источник энергии. Честно говоря, находиться рядом с ним действительно вдохновляет, потому что таких, как Мераб, почти не встретишь», — сказал Раунтри на пресс-конференции.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном:

