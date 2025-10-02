Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор обозначил срок, требуемый для подготовки к бою в Белом доме

Конор Макгрегор обозначил срок, требуемый для подготовки к бою в Белом доме
Комментарии

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к следующему поединку. Ранее спортсмен заявлял, что проведёт бой в Белом доме. По словам ирландца, контракт на поединок уже подписан.

«У меня есть восемь с небольшим месяцев до мероприятия в Белом доме. Для подготовки нужно шесть месяцев. Считаю, что мне потребуется именно столько, чтобы подготовиться к этому бою, и сейчас я на этом сосредоточен. С нетерпением жду возможности пройти данный путь и быть готовым к возвращению. Многое поставлено на карту, и я очень рад такому шансу», — сказал Макгрегор телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити.

Материалы по теме
«Сделка заключена, подписана, доставлена». Макгрегор сообщил о своём бое в Белом доме

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android