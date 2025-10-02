Конор Макгрегор обозначил срок, требуемый для подготовки к бою в Белом доме

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о подготовке к следующему поединку. Ранее спортсмен заявлял, что проведёт бой в Белом доме. По словам ирландца, контракт на поединок уже подписан.

«У меня есть восемь с небольшим месяцев до мероприятия в Белом доме. Для подготовки нужно шесть месяцев. Считаю, что мне потребуется именно столько, чтобы подготовиться к этому бою, и сейчас я на этом сосредоточен. С нетерпением жду возможности пройти данный путь и быть готовым к возвращению. Многое поставлено на карту, и я очень рад такому шансу», — сказал Макгрегор телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити.

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику: