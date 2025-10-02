Скидки
Конор Макгрегор раскрыл, как намерен готовиться к возможному бою в Белом доме

Конор Макгрегор раскрыл, как намерен готовиться к возможному бою в Белом доме
Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как намерен готовиться к следующему поединку. Ранее ирландец заявлял, что проведёт бой в Белом доме. По его словам, контракт для этого уже подписан.

«Предстоит период изоляции, это точно. Телефон будет выключен. Все, кто вовлечён в мою подготовку, понимают, что мне предстоит. Я не питаю иллюзий относительно того, что меня ждёт в процессе подготовки. Телефон будет выключен, и вся работа будет выполнена», — сказал Макгрегор телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити.

Макгрегор провёл спарринг:

