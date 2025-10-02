Скидки
«Даже у худших было преимущество надо мной». Перейра — о начале пути в ММА

«Даже у худших было преимущество надо мной». Перейра — о начале пути в ММА
38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о своём начале пути в смешанных единоборствах.

«UFC – крупнейшая лига мира. Но я пришёл из кикбоксинга, у меня не было опыта борьбы или грэплинга. Даже к смешанным единоборствам мне надо было привыкнуть. И мне пришлось адаптироваться в окружении бойцов высочайшего уровня. Удобные соперники? Даже у худших бойцов было было больше опыта, чем у меня. У них каждый раз было преимущество надо мной», – приводит слова Перейры MMAFighting.

Напомним, в следующем поединке Перейра встретится с 33-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

