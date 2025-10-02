«Готов спорить с кем угодно». Холлоуэй дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра на UFC 320

Бывший чемпион UFC американец Макс Холлоуэй поделился прогнозом относительно предстоящего титульного реванша в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся на UFC 320 в ночь на 5 октября мск.

«Готов поспорить с кем угодно, что в этом поединке мы увидим фирменные лоу-кики Алекса Перейры. Уверен, он злился на себя за первый бой, когда не использовал это оружие, особенно если учитывать тот факт, как Магомед реагирует на лоу-кики. Думаю, в этот раз Алекс не позволит прижимать себя, станет держать дистанцию, начнёт работать по ногам с самого начала, в результате чего будет поднята его рука. Перейра снова станет чемпионом», — сказал Холлоуэй на своём YouTube-канале.

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым: