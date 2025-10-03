Тренер Двалишвили ответил, когда Мераб проведёт следующий бой после поединка с Сэндхагеном

Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, заявил, что его подопечный готов провести четыре титульных боя за один календарный год. В нынешнем году Двалишвили одержал победы в поединках с Шоном О’Мэлли и Умаром Нурмагомедовым. А в предстоящий уикенд Мераб встретится с Кори Сэндхагеном на UFC 320.

«100%, ни малейших сомнений. Когда он одолеет Кори, он захочет снова драться. Разве что он вдруг получит какую-то травму, но даже тогда, как мне кажется, он попробует выйти в октагон. Если он будет здоров, то декабрь. Он уже настроился на это, а если этот человек что-то решил для себя, он это сделает», — приводит слова Вуда MMA Fighting.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном: