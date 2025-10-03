Хукер: если Царукян будет в досягаемости моей руки, я его ударю, и тогда бой отменят

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) австралиец Дэн Хукер высказался о взаимоотношениях с россиянином Арманом Царукяном, с которым ему предстоит провести бой 22 ноября в Дохе (Катар).

«Если он будет в досягаемости моей руки, я его ударю. Вот и весь смысл, и тогда бой отменят. Мне на это наплевать. Мне кажется, он думает так же. Если поставить меня рядом с этим парнем, я буду пытаться его ударить, кидаться в него всякими предметами и выводить из себя. UFC хочет, чтобы этот поединок состоялся, так что это на них — держать нас порознь.

Будь то миллион долларов за то, чтобы я навредил ему в клетке, или я случайно натолкнусь на него на парковке и шоу будет отменено — я сделаю то, что собираюсь сделать», — приводит слова Хукера MMA Mania.

Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота. Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.