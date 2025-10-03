Мераб Двалишвили – о предстоящем бое с Кори Сэндхагеном: я готов ставить новые рекорды

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем бое с американцем Кори Сэндхагеном, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я всё покажу ему. Я говорил, что буду драться с ним в стойке? Но мы сражаемся по правилам смешанных единоборств. Он всё увидит. Я всё покажу в воскресенье ночью. Это просто очередной вызов для меня. У меня рекорд по количеству тейкдаунов. Попытаюсь ли я его улучшить? Это всего лишь цифры. И я готов ставить новые рекорды», — сказал Мераб Двалишвили на пресс-конференции.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузин дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 13 побед и два поражения.