«Вы меня злите. Накажу вашего парня». Анкалаев отреагировал на свист с трибун в свой адрес

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал свист с трибун в свой адрес во время пресс-конференции перед реваншем с 38-летним экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой, который состоится в рамках главного события турнира по смешанным единоборствам UFC 320 в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США).

«Мы хотим утвердиться. Доказать всем, кто здесь главный чемпион. Если Алекс говорит, что я спрятался… Я слышу свист трибун. Давайте, давайте. Вы делаете только хуже. Вы меня злите. Я накажу вашего парня. Давайте, я нападу на него, как на вора, будто он что-то украл на меня. Вы делаете меня сильнее», — сказал Анкалаев на пресс-конференции.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

