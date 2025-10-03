Скидки
«Нападу на тебя, как ненормальный». Анкалаев обратился к Перейре перед боем на UFC 320

«Нападу на тебя, как ненормальный». Анкалаев обратился к Перейре перед боем на UFC 320
Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев обратился к бразильцу Алексу Перейре накануне боя, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Я нападу на тебя, как ненормальный. Ты же сказал, что ты готов сейчас! И мы это увидим. Шама? Уже давно его потушили. Ноу Шама», — сказал Магомед Анкалаев на пресс-конференции.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Анкалаев дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья. Бразилец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

