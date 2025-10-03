Анкалаев назвал Перейру «марионеткой» во время пресс-конференции перед реваншем

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о 38-летнем экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях бразильце Алексе Перейре перед реваншем, который состоится в рамках главного события турнира по смешанным единоборствам UFC 320 в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США).

«Марионетка. Когда клетка закроется, я тебе покажу, как показал в прошлый раз. Вижу, ты нервничаешь. Потерпи. И мы разберёмся с тобой. Бою быть. И ему не избежать этого. Я буду искать финиш! Я закончу этого парня», — сказал Магомед Анкалаев на пресс-конференции.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья. Алексу Перейре 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

