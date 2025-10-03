Скидки
Бокс/ММА

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген провели битву взглядов перед боем на турнире UFC 320

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский турнир UFC 320. В соглавном событии чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт защиту титула против американца Кори Сэндхагена. В преддверии турнира состоялся стердаун между грузином и американцем.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Ориентировочное начало боя Двалишвили — Сэндхаген — в 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фото: Кадр из трансляции

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузин дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 13 побед и два поражения. Кори Сэндхагену 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

В рамках главного события шоу состоится титульный реванш в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

