Анкалаев: все понимают, почему Перейра стал чемпионом. Он просто не бился со мной

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о бывшем чемпионе UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильце Алексе Перейре, с которым ему предстоит провести бой 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я хочу закрепиться, снять все вопросы. Много ребят, новые имена. Я буду доказывать всем, что я лучший. Я делаю это с каждым боем. Доказываю, что я лучший, что доминирую над теми бойцами, которым аплодируют болельщики. Я не делаю ничего, чтобы нравится им. Но это не значит, что я не лучший. Фанаты могут делать всё, что захотят. Все понимают, почему Алекс стал чемпионом. Он просто не бился со мной. Мы закроем все вопросы в воскресенье», — сказал Магомед Анкалаев на пресс-конференции.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.