Двалишвили ответил на вопрос о потенциальном бое с Волкановски за второй пояс
Чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили на пресс-конференции перед защитой титула против американца Кори Сэндхагена на бойцовском турнире по смешанным единоборствам UFC 320 поделился мыслями о возможном поединке с 36-летним действующим обладателем титула UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Это начало для меня. Я собираюсь драться, когда мне будет 40 лет. Я продолжаю драться. Мне нужно побить ещё много рекордов. И предстоящий бой — отличная возможность для этого. Бой с Волкановски за второй пояс? Я не стою на месте, двигаюсь. Но, знаете, Волкановски — великий боец. Пока я сосредоточен на том, чтобы защищать свой пояс», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

Бой между Двалишвили и Сэндхагеном состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе (США). Последний поединок Волкановски провёл на турнире UFC 314, который состоялся 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Тогда он победил бразильского бойца Диего Лопеса единогласным решением судей.

