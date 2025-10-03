Магомед Анкалаев и Алекс Перейра провели битву взглядов накануне боя на UFC 320

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и его соперник бразилец Алекс Перейра провели битву взглядов перед боем 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

Фото: Кадр из трансляции

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Бразилец, в свою очередь, дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

Первое противостояние Анкалаева и Перейры прошло 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Поединок длился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.