UFC 320: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 4 на 5 октября 2025 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320. Главным событием вечера станет титульный бой в полутяжёлом весе между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, соглавным — титульный поединок Мераба Двалишвили из Грузии и американца Кори Сэндхагена в легчайшем весе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников мероприятия, список бойцов читайте ниже.
UFC 320. Полный кард турнира
Основной кард:
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
Джош Эмметт — Юссеф Залал;
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.
Предварительный кард:
Атеба Готье — Трестон Вайнс;
Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
Патрик Микс — Якуб Виклач;
Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
Вероника Харди — Броган Уокер.
