UFC 320: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 4 на 5 октября 2025 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320. Главным событием вечера станет титульный бой в полутяжёлом весе между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, соглавным — титульный поединок Мераба Двалишвили из Грузии и американца Кори Сэндхагена в легчайшем весе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников мероприятия, список бойцов читайте ниже.

UFC 320. Полный кард турнира

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;

Иржи Прохазка — Халил Раунтри;

Джош Эмметт — Юссеф Залал;

Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард:

Атеба Готье — Трестон Вайнс;

Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;

Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;

Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;

Мэйси Чиассон — Яна Сантос;

Патрик Микс — Якуб Виклач;

Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;

Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;

Вероника Харди — Броган Уокер.

