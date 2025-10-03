Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 320: полный кард участников, список бойцов

UFC 320: полный кард участников, список бойцов
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 октября 2025 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320. Главным событием вечера станет титульный бой в полутяжёлом весе между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, соглавным — титульный поединок Мераба Двалишвили из Грузии и американца Кори Сэндхагена в легчайшем весе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников мероприятия, список бойцов читайте ниже.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

UFC 320. Полный кард турнира

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
Джош Эмметт — Юссеф Залал;
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард:

Атеба Готье — Трестон Вайнс;
Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
Патрик Микс — Якуб Виклач;
Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
Вероника Харди — Броган Уокер.

Видео: Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым

Материалы по теме
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android