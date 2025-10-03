Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

3 октября в Дубае на «Кока-Кола Арене» пройдёт турнир PFL Champions Series 3, главным событием которого станет реванш между непобеждённым россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Начало спортивного вечера назначено на 17:30 по московскому времени, а старт главного боя ожидается примерно в 23:35. В России трансляцию можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а «Чемпионат» организует текстовый репортаж поединка и сопутствующих событий.

Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе 2025 года. Тогда встреча прошла всю дистанцию в пять раундов и завершилась победой россиянина решением большинства судей.