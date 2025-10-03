Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: где смотреть бой, на каком канале

3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) состоится поединок между непобеждённым российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом из Ирландии. Реванш Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз станет главным событием вечера смешанных единоборств PFL Champions Series 3. В Российской Федерации турнир можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре Оkko.

Старт мероприятия запланирован на 17:30 мск. Ориентировочное время начала боя между Нурмагомедовым и Хьюзом — 23:35 мск.

Ранее Усман и Пол встретились в октагоне в январе 2025 года. Бой продлился пять полных раундов и завершился победой Нурмагомедова решением судей большинством голосов.

Видео: Усман Нурмагомедов и Пол Хьюз провели битву взглядов