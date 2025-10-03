Скидки
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра заявил о намерении вернуть чемпионский пояс перед боем с Анкалаевым

Бразильский боец Алекс Перейра высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе. По словам спортсмена, сейчас его главная цель — вернуть себе чемпионский пояс.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Чемпионство в третьем дивизионе? Я полностью сфокусирован на предстоящем бое. Сначала хочу вернуть себе пояс. А потом уже мы посмотрим. Шама», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Анкалаев дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году, а с 2018-го выступает в UFC. В его активе 12 побед, одно поражение и одна ничья в рамках организации. Перейра впервые вышел в октагон UFC в 2021 году и с тех пор одержал девять побед при двух поражениях.

Их первое противостояние состоялось 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Тогда бой продлился пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей.

