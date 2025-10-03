«Сделаю это». Перейра высказался о предстоящем реванше с Анкалаевым на UFC 320

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, который является обладателем чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе. Спортсмены сразятся на UFC 320 5 октября. В первом поединке победу одержал Анкалаев.

«Очень многие люди в меня верят. И я сам в себя верю. То, что произошло в UFC PI, поможет мне. Это не секрет, что я тренировался с Шоном Стриклендом. Он отличный парень, очень мне помог. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я готов к бою. Я внёс необходимые коррективы. И я сделаю это», — сказал Алекс Перейра на пресс-конференции.

Перейра проводит заключительные спарринги перед UFC 320: