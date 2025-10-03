UFC потратит $ 700 тыс. на замену газона Белого дома после турнира

Президент UFC Дана Уайт заявил, что организация выделит $ 700 тыс. на замену газона Белого дома после проведения турнира. Турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года.

«Без сомнения, это будет самое сложное событие, которое мы когда-либо проводили. Недавно мы справились с аренами вроде Allegiant Stadium и Sphere, а теперь идём к тому, что мне нравится меньше всего, — это открытые площадки. В Вашингтоне мы поставим октагон прямо на газон Белого дома, и его придётся полностью заменить. Только это обойдётся в $ 700 тыс.», — приводит слова Уайта MMA Mania со ссылкой на интервью Sports Business Journal.