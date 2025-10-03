Скидки
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Нейт Диаз отказался от боя на голых кулаках из-за шрамов на лице




Президент BKFC Дэвид Фельдман сообщил, что Нейт Диаз отказался участвовать в поединке на голых кулаках. По словам Фельдмана, переговоры велись несколько раз, однако боец не соглашался на бой из-за большого количества шрамов на лице.

«Мы несколько раз вели переговоры с Нейтом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице. Но я думаю, что он бы согласился на бой с Конором», – приводит слова Фельдмана Happy Punch в социальной сети Х.

40-летний Нейт Диаз в последний раз выходил в октагон в сентябре 2022 года. На UFC 279 он победил Тони Фергюсона удушающим приёмом в четвёртом раунде.

