Тренер Двалишвили назвал следующего вероятного соперника Мераба после UFC 320

Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, поделился мнением о следующем поединке своего подопечного после выступления на турнире UFC 320, где грузин встретится с Кори Сэндхагеном.

«Это своего рода круг почёта. Когда мы победим Кори Сэндхагена, следующим, как мне кажется, будет Пётр Ян. Есть и другой вариант: если Марио Баутиста победит Умара Нурмагомедова, то будет можно констатировать, что он сделал достаточно для титульного шанса. И Мераб очень уважает тот путь, который Баутиста проделал. Это тяжёлая работа», — приводит слова Вуда издание MMA Fighting.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном: