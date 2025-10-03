Скидки
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
18:30 Мск
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Двалишвили назвал следующего вероятного соперника Мераба после UFC 320
Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, поделился мнением о следующем поединке своего подопечного после выступления на турнире UFC 320, где грузин встретится с Кори Сэндхагеном.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Это своего рода круг почёта. Когда мы победим Кори Сэндхагена, следующим, как мне кажется, будет Пётр Ян. Есть и другой вариант: если Марио Баутиста победит Умара Нурмагомедова, то будет можно констатировать, что он сделал достаточно для титульного шанса. И Мераб очень уважает тот путь, который Баутиста проделал. Это тяжёлая работа», — приводит слова Вуда издание MMA Fighting.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном:

