Экс-боец UFC: Месси показал бы себя в ММА

Комментарии

Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль считает, что Лионель Месси мог бы добиться успеха в смешанных единоборствах. По мнению спортсмена, аргентинский футболист обладает физическими данными и дисциплиной, которые позволили бы ему выступать в ММА, если бы он посвятил этому достаточно времени.

«Месси – феноменальный атлет. Он один из самых дисциплинированных людей, которые когда-либо ступали по этой земле. Он находится в отличной форме, но бой есть бой. С его менталитетом и физическими данными, которыми наградил его бог, если бы он серьёзно занялся этим и посвятил этому достаточно времени, уверен, смог бы показать многое», – приводит слова Масвидаля Goal.

