«Это только начало». Анкалаев встретился с Даной Уайтом перед реваншем с Перейрой

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с президентом промоушена Даной Уайтом.

«С Даной — и это только начало», — подписал фото Магомед.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

Напомним, в ночь на 5 октября мск Анкалаев проведёт реванш с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся на турнире UFC 320. Впервые Магомед и Алекс встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Россиянин победил единогласным решением судей, став чемпионом.

Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI: