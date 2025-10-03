Скидки
Анкалаев заявил о возможности перехода в тяжёлый вес после нескольких боёв

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев рассказал, когда планирует выступать в тяжёлой весовой категории. Он отметил, что увеличение веса с возрастом и интенсивные тренировки влияют на решение.

«С возрастом вес увеличивается, даже сейчас я гоняю много. Через два-три боя перейду в тяжёлый вес. Против кого хочу провести следующие защиты? Топ-3 рейтинга. Всегда принимаю любой вызов, не отказываюсь ни от каких соперников», – сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Анкалаев дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

