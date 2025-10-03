Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Три бойца не прошли взвешивание перед ACA 193

Завтра, 4 октября, в Грозном состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 193. В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Результаты взвешивания ACA 193:

Полулёгкий вес:

Рустам Керимов (66,65 кг) – Джамбулат Селимханов (66,5 кг);

Полулёгкий вес:

Курбан Гаджиев (66,8 кг) – Курбан Тайгибов (66,8 кг);

Легчайший вес:

Расул Албасханов (62,05 кг) – Гога Шаматава (62,05 кг);

Лёгкий вес:

Михаил Одинцов (71,8 кг)* – Магомед Сулумов (71,3 кг);

Средний вес:

Гаджимурад Хирамагомедов (84,65 кг) – Руслан Шамилов (84,9 кг);

Полутяжёлый вес:

Арби Агуев (93,3 кг) – Артур Астахов (93,5 кг);

Легчайший вес:

Мансур Хатуев (62,05 кг) – Руслан Абильтаров (61,8 кг);

Средний вес:

Мурад Абдулаев (85,2 кг)* – Андерсон Гонсалвес (84,65 кг);

Наилегчайший вес:

Сайгид Абдулев: (57,6 кг) – Мурад Зейнулабидов (57,4 кг);

Полулёгкий вес:

Орца Гудаев (66,6 кг) – Гаджимурад Алиев (66,6 кг);

Полусредний вес:

Мовсар Баймасханов (77,65 кг) – Тагир Магомедов (78,05 кг);

Лёгкий вес:

Алихан Мусаев (71 кг) – Михаил Егоров (71,1 кг);

Легчайший вес:

Магомед Сардалов (61,2 кг) – Мехроч Мамадшоев (61,8 кг);

Лёгкий вес:

Ислам Исаев (72,3 кг)* – Валерий Дашкевич (71 кг);

Легчайший вес:

Асвад Ахматов (62 кг) – Герман Барсегян (62,1 кг).

* Михаил Одинцов, Мурад Абдулаев и Ислам Исаев провалили взвешивание и будут оштрафованы, согласно регламенту промоушена.

