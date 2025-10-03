Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Каждую неделю залетают новые голодные бойцы». Абус Магомедов — о бое Чимаева и дю Плесси

«Каждую неделю залетают новые голодные бойцы». Абус Магомедов — о бое Чимаева и дю Плесси
Комментарии

Боец среднего веса UFC Абусупьян Магомедов высказался о недавнем титульном поединке между чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси. По его словам, исход боя оказался неожиданным для него, а конкуренцию Чимаеву могут составить многие бойцы дивизиона.

«Да, я не ожидал, что дю Плесси будет такой булкой. Он пролежал два раунда. Ты чемпион, как ты можешь пролежать два раунда? Но это было ожидаемо. Да все могут навязать. Наша весовая категория – самая бурная. Каждую неделю залетают новые голодные бойцы. Тем интереснее», — приводит слова Магомедова Sport24.

Материалы по теме
Аспиналл назвал победителей в боях Анкалаев — Перейра, Двалишвили — Сэндхаген и других

Чемпионы UFC из России

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android