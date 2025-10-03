«Каждую неделю залетают новые голодные бойцы». Абус Магомедов — о бое Чимаева и дю Плесси

Боец среднего веса UFC Абусупьян Магомедов высказался о недавнем титульном поединке между чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси. По его словам, исход боя оказался неожиданным для него, а конкуренцию Чимаеву могут составить многие бойцы дивизиона.

«Да, я не ожидал, что дю Плесси будет такой булкой. Он пролежал два раунда. Ты чемпион, как ты можешь пролежать два раунда? Но это было ожидаемо. Да все могут навязать. Наша весовая категория – самая бурная. Каждую неделю залетают новые голодные бойцы. Тем интереснее», — приводит слова Магомедова Sport24.

