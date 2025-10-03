Скидки
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
18:30 Мск
Мераб Двалишвили получил именную куртку UFC за 50 чистых допинг-тестов

Мераб Двалишвили получил именную куртку UFC за 50 чистых допинг-тестов
Комментарии

34-летний грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили получил именную куртку от UFC в честь достижения 50 чистых допинг-тестов по программе антидопингового контроля организации. На куртке Мераба назвали «Машиной». Об этом сообщает Championship Rounds.

Фото: Championship Rounds

Мераб Двалишвили выступает в UFC с декабря 2017 года, сейчас на счету бойца 20 побед и 4 поражения — всего 24 боя. Из четырёх поражений одна случилась досрочно (техническая сдача), три — по решению судей. В ночь с 4 на 5 октября он проведёт бой против Кори Сэндхагена в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.

Комментарии
