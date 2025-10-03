Мераб Двалишвили — перед UFC 320: я величайший боец всех времён

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем поединке с представителем США Кори Сэндхагеном. Бой пройдёт в ночь на 5 октября мск на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Никто не может создать мне проблем, даже в ударке. Я дрался с Петром Яном, Жозе Альдо и Шоном О’Мэлли дважды. Никто не может создать трудности для меня. Я величайший боец всех времён, я чемпион», — сказал Двалишвили на пресс-конференции.

В общей сложности на счету Двалишвили в ММА 24 поединка, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном: