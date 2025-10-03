Бадаев заявил, что у менеджера Али Абдель-Азиза нет ничего святого

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев раскритиковал профессиональные и личные качества менеджера бойцов ММА Али Абдель-Азиза. По словам Бадаева, у Абдель-Азиза отсутствуют «мужские качества», а его репутация вызывает сомнения.

«Уникальный человек. Впечатление, что с ним всегда разговор ни о чём. Показываешь очевидные вещи, а он начинает увиливать. Мужских качеств у этого товарища мало. Я не встречал ни одного бойца, который сказал бы о нём что-то хорошее. Все, кто в соцсетях называют его братом, в приватной беседе этого не подтверждают. Нет человека, который бы не столкнулся с его кознями. У него нет ничего святого. Я напрямую спрашиваю: «Ты нас за дураков держишь?» Он отвечает: «Не втягивай меня», — приводит слова Бадаева Metaraitings.