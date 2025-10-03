«Разобью коленом тебе лицо». Двалишвили и Сэндхаген устроили перепалку на битве взглядов

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили и американец Кори Сэндхаген устроили перепалку во время битвы взглядов перед боем на турнире UFC 320. Спортивное мероприятие состоится в ночь на 5 октября мск в Лас-Вегасе (США).

Двалишвили. Ты проиграешь.

Сэндхаген. Серьёзно?

Двалишвили. 100 процентов.

Сэндхаген. Серьёзно? Ты так думаешь? Я разобью коленом твоё лицо.

В общей сложности на счету Двалишвили в смешанных единоборствах 24 поединка, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. В активе Сэндхагена 18 побед при пяти поражением.

