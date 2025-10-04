UFC 320: прямой эфир, как и где смотреть онлайн трансляцию
В ночь с 4 на 5 октября мск на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 320. В главном событии спортивного мероприятия титульный бой в полутяжёлом весе проведут россиянин Магомед Анкалаев (чемпион лиги) и бразилец Алекс Перейра.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра
Соглавным событием турнира станет титульный поединок Мераба Двалишвили (чемпион) из Грузии и американца Кори Сэндхагена в легчайшем весе.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген
Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, где осветит все ключевые моменты.
Материалы по теме
Анкалаев и Перейра выясняют отношения в UFC PI:
