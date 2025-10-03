Белал Мухаммад пообещал сломать Иана Гарри перед боем на UFC Qatar

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад резко высказался в адрес Иана Гарри после анонса их поединка, который пройдёт 22 ноября в соглавном событии турнира UFC Qatar.

«Ты много говорил. Ты умолял. Ты просил. Ты твитил и снимал глупые видео — мы согласились. 22 ноября, Иан Гарри, я увижу тебя в Катаре. Посмотрим, подтвердишь ли ты всё сказанное. Ты самоуверен и молод, у тебя всего одно поражение, которым ты гордишься, потому что тогда тебя не финишировали. Но я — другой уровень. Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. 22 ноября ты будешь сломлен так, как никогда прежде», — приводит слова Мухаммада MMA Fighting.