Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 октября мск на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США, штат Невада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 320, в согласном поединке которого сразятся чемпион промоушена в легчайшем весе Мераб Двалишвили (Грузия) и американец Кори Сэндхаген, занимающий четвёртую позицию в рейтинге бойцов дивизиона.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция спортивного шоу будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, где осветит все основные моменты.

Всего в активе Двалишвили в ММА 24 поединка, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. На счету Сэндхагена 18 побед при пяти поражением.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном: