Адесанья дал категоричный прогноз на реванш между Анкалаевым и Перейрой на UFC 320

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился прогнозом на реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся в ночь на 5 октября на турнире UFC 320. В их первом бою победу одержал Анкалаев.

«Думаю, Алекс лучше подготовлен к этому бою, более мотивирован. Ранее он не проигрывал в полутяжёлом весе и теперь горит желанием вернуть своё. Есть что-то особенное в том, когда ты хочешь взять реванш. Я выбираю Алекса Перейру. Не знаю, сможет ли он финишировать Магомеда. Но бой лёгким точно не будет, если судить по первому поединку.

Алексу придётся с самого начала заставить Магомеда уважать себя. Нужно лишить его уверенности — я сам так делал раньше, и с Алексом тоже. Проще сказать, чем сделать, но я думаю, Алекс способен на это. Так что мой прогноз — победа Перейры единогласным решением», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым: