Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева высказался о плане Ислама на бой с Делла Маддаленой на UFC 322

Тренер Махачева высказался о плане Ислама на бой с Делла Маддаленой на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится в ноябре на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Если Ислам будет вынужден находиться в стойке только из-за того, что не сможет перевести его в партер, значит, он будет находиться в стойке. Однако мы должны использовать любые возможности. Наша цель — не просто перевести Джека на настил, а воспользоваться любыми шансами, которые он даст или которые создадим сами», — сказал Мендес на канале Red Corner MMA в YouTube.

В общей сложности Махачев провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Делла Маддалена провёл 20 боёв, одержав 18 побед и потерпев два поражения.

Материалы по теме
Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты
Махачев — чемпион-тихоня. Объясняем, почему его всё равно обожают фанаты

Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android