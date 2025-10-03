Тренер Махачева высказался о плане Ислама на бой с Делла Маддаленой на UFC 322

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с чемпионом промоушена в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Бой состоится в ноябре на турнире UFC 322.

«Если Ислам будет вынужден находиться в стойке только из-за того, что не сможет перевести его в партер, значит, он будет находиться в стойке. Однако мы должны использовать любые возможности. Наша цель — не просто перевести Джека на настил, а воспользоваться любыми шансами, которые он даст или которые создадим сами», — сказал Мендес на канале Red Corner MMA в YouTube.

В общей сложности Махачев провёл 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Делла Маддалена провёл 20 боёв, одержав 18 побед и потерпев два поражения.

Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Махачевым: