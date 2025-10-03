Скидки
Джастин Гэтжи: получу удовольствие, когда Сэндхаген нокаутирует Двалишвили
Аудио-версия:
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего соотечественника Кори Сэндхагена и грузина Мераба Двалишвили. Бой состоится на турнире UFC 320 в ночь на 5 октября мск.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Не терпится увидеть этот поединок. Кори заслужил это. Он очень много работает, полностью готов к бою. Мы с ним прошли похожий путь, у нас схожая история. За последние годы у Сэндхагена было множество больших боёв. Получу удовольствие, когда Кори нокаутирует Мераба», — сказал Гэтжи в интервью UFC.

В общей сложности Двалишвили провёл 24 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. На счету Сэндхагена 23 боя, он добыл 18 побед и потерпел пять поражений.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном:

