Джастин Гэтжи: получу удовольствие, когда Сэндхаген нокаутирует Двалишвили

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего соотечественника Кори Сэндхагена и грузина Мераба Двалишвили. Бой состоится на турнире UFC 320 в ночь на 5 октября мск.

«Не терпится увидеть этот поединок. Кори заслужил это. Он очень много работает, полностью готов к бою. Мы с ним прошли похожий путь, у нас схожая история. За последние годы у Сэндхагена было множество больших боёв. Получу удовольствие, когда Кори нокаутирует Мераба», — сказал Гэтжи в интервью UFC.

В общей сложности Двалишвили провёл 24 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. На счету Сэндхагена 23 боя, он добыл 18 побед и потерпел пять поражений.

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном: