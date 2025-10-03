Manny Pacquiao Promotions проведёт дебютный боксерский вечер в США

Промоутерская компания легендарного филиппинского боксера Мэнни Пакьяо объявила о проведении своего первого вечера бокса в США. Турнир состоится 29 ноября в Калифорнии. Об этом сообщает MMA Junkie.

В главном бою вечера 30-летний экс-чемпион мира из Венесуэлы Лоренцо Парра (23-1-1, 17 KO) встретится с американским боксером Элайджем Пирсом (21-2, 17 KO). Поединок пройдет в полулегком весе и будет иметь статус отборочного по версии WBO.

Кроме того, на этом турнире состоится профессиональный дебют 24-летнего Эммануэля «Джимуэля» Пакьяо-младшего, сына знаменитого филиппинского чемпиона. Это событие станет еще одной значимой частью шоу, с которым Manny Pacquiao Promotions выходит на американский рынок.