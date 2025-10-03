Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Никита Крылов и Роман Копылов вместе тренируются в Осетии

Фото: Никита Крылов и Роман Копылов вместе тренируются в Осетии
33-летний российский боец и 10-й номер в полутяжёлом рейтинге Никита Крылов и 15-й номер рейтинга UFC в среднем весе россиянин Роман Копылов вместе тренируются в Осетии.

«Ошибки, которые ты допускаешь в клетке, быстрые, и расплата за них прилетает сразу же. Ошибки, которые случаются в подготовке, наоборот, хорошо маскируются и могут проявляться через годы и месяцы. И в этом спорте вам придется менять условия вокруг, если вас не устраивают ваши результаты.

Как и говорил, по всем внешним признакам моя подготовка к прошлому бою прошла отлично. Но если ты не принимаешь результат, ты должен что-то поменять. Я всегда знал, что в Осетии отличные люди, еда, борьба и музыка. Но не предполагал, что в таком составе (на фото поместились не все) окажусь тут на сборах», — подписал изображение Крылов.

