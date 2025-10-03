Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дуэйн Джонсон получил сотрясение мозга на съёмках фильма «Крушащая машина»

Дуэйн Джонсон получил сотрясение мозга на съёмках фильма «Крушащая машина»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный рестлер промоушена WWE и голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон во время The Tonight Show с Джимми Фэллоном заявил о том, что получил сотрясение мозга на съёмках фильма «Крушащая машина».

В интервью Джимми Скала подтвердил своё раннее интервью о том, что настаивал на настоящих ударах во время съёмок киноленты, поскольку только он мог вжиться в роль бойца смешанных единоборств.

Лента рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. В фильме будет затронута тема сложного карьерного пути Марка — его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс.

Вместе с Джонсоном в картине сыграла Эмили Блант («Тихое место»). Режиссёром выступил Бенни Сафди — постановщик получил награду за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале в этом году.

Биографический фильм вышел в прокат сегодня, 3 октября.

Комментарии
