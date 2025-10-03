Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Полиция продолжает расследование смерти Халка Хогана, процесс может занять до двух лет

Аудио-версия:
Комментарии

Полиция продолжает расследование по поводу смерти легендарного американского рестлера Халка Хогана, сообщает издание Daily Mail.

Как сообщалось ранее, именитый спортсмен ушёл из жизни вследствие внезапного нарушения кровотока к сердечной мышце, что привело к повреждению тканей. При этом смерть рестлера могла наступить из-за врачебной ошибки. Ожидается, что расследование и рассмотрение иска его вдовы по поводу ошибки врачей может занять до двух лет.

«Во-первых, необходимо получить медицинскую документацию, а также эксперт по конкретной операции должен будет решить, есть ли добросовестное заключение относительно возбуждения дела по поводу того, что мы называем несоответствием стандартам оказания медицинской помощи. Необходимо предоставить письменное показание под присягой от этого эксперта, а затем уведомление о намерении начать судебное разбирательство.

Затем ответчик должен сделать всё то же, что и мы: нанять собственных экспертов, изучить документы, провести собственное расследование в течение 90 дней, предусмотренных законом. После этого он может решить урегулировать спор или отклонить его. Я бы сказал, что 95–99% исков отклоняются на досудебном этапе», — подчеркнул адвокат по врачебным ошибкам Джо Осборн.

Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) стал одним из самых известных лиц профессионального реслинга в 1980-х и 1990-х годах. Его карьера включала выступления в WWF (ныне WWE) и участие в кино и телевидении. Именитый рестлер скончался 24 июля в возрасте 71 года.

