Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: где смотреть прямую трансляцию, во сколько начало боя

Сегодня, 3 октября, в Дубае на «Кока-Кола Арене» пройдёт турнир PFL Champions Series 3, главным событием которого станет реванш между непобеждённым россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Начало спортивного вечера назначено на 17:30 мск, а старт главного боя ожидается около 23:35 мск. В России трансляцию можно будет посмотреть в Okko, а «Чемпионат» организует текстовый репортаж поединка и сопутствующих событий.

Первый бой между Нурмагомедовым и Хьюзом состоялся в январе нынешнего года. Встреча прошла всю дистанцию в пять раундов и закончилась победой россиянина решением большинства судей.

