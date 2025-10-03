Ал Сиеста: именно Бивол начал страницу карьеры Канело как лузера

Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста высказал мысль, что именно Дмитрий Бивол, а не Теренс Кроуфорд, изменил карьеру мексиканца Сауля Альвареса в худшую сторону.

«Меня впечатлило, насколько Теренс был компетентен. Грубо говоря, он отвёл Канело за ухо в школу. Опять. С другой стороны, Канело уже однообразен, он не в лучшей форме, проделывает одно и то же в боях. Учитывая это, Кроуфорд довольно быстро приспособился к сопернику. К пятому раунду Теренс комфортно себя чувствовал. Канело потенциально должен схватить ещё пару мощных коммерчески выгодных боёв, заработать и уйти на покой или заниматься чем-то другим вокруг бокса. Канело – один из самых успешных боксёров в плане финансов. У него невероятное наследие. То же самое могу сказать и про Кроуфорда, но у Теренса могут быть интересные бои в будущем. Кроуфорд – непобеждённый боксёр, как и Александр Усик. У них безлимитное будущее.

Дмитрий Бивол не закончил карьеру Канело, он её перевернул. Бивол начал новую страницу карьеры Канело как лузера, проигравшего. Бой Бивола и Кроуфорда во втором среднем весе возможен, это было бы очень круто. Шансы? Очень тяжело об этом рассуждать — 50 на 50. Но и трилогию Бивола и Бетербиева очень хочется увидеть. Дима сейчас прооперировался, однако и Артур не становится моложе. Посмотрим. Как говорится, на всё воля божья. Если господь разрешит, сделаем. В России», — сказал Ал Сиеста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.