Анкалаев и Перейра показали одинаковый вес на взвешивании перед титульным боем

В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит процедура взвешивания перед турниром UFC 320, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра.

Оба бойца успешно уложились в лимит веса. Магомед Анкалаев показал на весах результат 92,75 кг. Перейра продемонстрировал идентичный вес.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Бразилец, в свою очередь, дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

Первое противостояние Анкалаева и Перейры прошло 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Поединок длился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.