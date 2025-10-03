Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев и Перейра показали одинаковый вес на взвешивании перед титульным боем

Анкалаев и Перейра показали одинаковый вес на взвешивании перед титульным боем
Аудио-версия:
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит процедура взвешивания перед турниром UFC 320, в главном событии которого встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра.

Оба бойца успешно уложились в лимит веса. Магомед Анкалаев показал на весах результат 92,75 кг. Перейра продемонстрировал идентичный вес.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.

Бразилец, в свою очередь, дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и два поражения.

Первое противостояние Анкалаева и Перейры прошло 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Поединок длился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Материалы по теме
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра. Если есть результат, зачем нужна яркость?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android