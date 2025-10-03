Двалишвили оказался тяжелее Сэндхагена перед поединком на UFC 320

В пятницу, 3 октября, в Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниров UFC 320. 34-летний грузинский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили оказался тяжелее претендента на свой титул американца Кори Сэндхагена.

Двалишвили показал на весах 61,23 кг, в то время как Сэндхаген — 61 кг.

Поединок двух атлетов за титул в легчайшем дивизионе станет со-главным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе.

В общей сложности на счету Двалишвили в смешанных единоборствах 24 поединка, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. В активе Сэндхагена 18 побед при пяти поражением.