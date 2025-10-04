Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

В воскресенье, 5 октября, в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арена» состоится крупный турнир промоушена UFC под номером 320. В главном поединке которого в 7:00 по московскому времени сойдутся — действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и бывший обладатель пояса бразилец Алекс Перейра.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать все события турнира.

На процедуре взвешивания оба бойца уложились в лимит. Магомед Анкалаев показал на весах результат 92,75 кг. Перейра продемонстрировал идентичный вес.